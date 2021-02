Fabrizio Curcio sostituisce Angelo Borrelli | il perché della scelta di Mario Draghi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente del consiglioha deciso di eleggere come Capo DipartimentoProtezione civile. Sostituirà, con il quale il Presidente si congratula per il lavoro svolto. Vediamo insieme ildi questache sta molto facendo discutere. Una seconda volta La nomina è arrivata nella giornata del 26 febbraio., 55 anni, è il nuovo PresidenteProtezione civile. Persi tratta in realtà di una seconda volta: aveva già ricoperto l’incarico nel biennio che va dal 2016 al 2017, proprio per lasciare il posto all’uscente...

Al timone torna, applaudito da tutte le forze di maggioranza. Anche se, il M5S in particolare, non manca di sottolineare il lavoro del suo predecessore, finito nel mirino dell ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominatoCapo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l`impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.CurcioDa capo della sezione emergenze ...Il premier Mario Draghi avrebbe deciso la sostituzione. Alle 12,30 la questione sarà affrontata in consiglio dei ministri ...Misure più stringenti, sprint sui vaccini, cambio di alcuni uomini chiave. Mario Draghi apre la nuova fase della strategia del governo nella lotta al virus.