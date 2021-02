Dona l’ingresso a un museo | a Bergamo arriva il “biglietto sospeso”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Da lunedì 1° marzo prende il via l’iniziativa “”, un progetto di solidarietà che si pone l’obiettivo di consentire a tutti di visitare il patrimonio culturale custodito nei musei della nostra città. L’idea nasce dall’usanza del “caffè” napoletano che, com’è noto, permette a chi non ha la possibilità economica di bere un caffè al bar, di prenderlo comunque grazie a qualcuno che generosamente ne ha pagato in precedenza uno in più.Perché non fare la stessa cosa in un? Ecco quindi l’iniziativa che, a partire dal prossimo lunedì, offrirà la possibilità a coloro che accedono nei musei didi acquistare unin più per chi non può. L’intento è quello di promuovere la partecipazione all’offerta culturale della città, sia essa artistica o ...