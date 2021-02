Discesa femminile Val di Fassa 27 febbraio 2021 | start list | pettorali di partenza e italiane in gara

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto pronto per la secondadella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Val di. Sulla pista italiana secondain programma sabato 27e sarà l’azzurra Elena Curtoni a partire per prima nella prima manche. Di seguito ecco lacompleta con ididelle atlete e dunque anche tutte leche troveremo in. 1 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli 3 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 8 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 9 206668 ...

sportface2016 : #Sci alpino, la start list della seconda discesa femminile di #ValdiFassa - ItaSportPress : Sci, discesa femminile Val di Fassa: vince la Gut - - neveitaliasport : RT @neveitalia: Gut-Behrami e Suter, stesse scelte di pettorale: sarà Elena Curtoni ad aprire la seconda discesa #26Febbraio - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Il cuore di Vlhova, disposta a tutto per la coppa: 9^ in discesa dopo le fratture rimediate al volto #26Febbraio https://t.… - neveitalia : Gut-Behrami e Suter, stesse scelte di pettorale: sarà Elena Curtoni ad aprire la seconda discesa #26Febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa femminile

Per sabato è in programma la seconda, recupero della preolimpica cancellata a Yanqing, con partenza alle 11 e diretta su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. Ordine d'arrivo DHCdm Val di ...Ottima prova della giovane trentina Laura Pirovano nella prima delle tre gare di Coppa del mondoin programme questo week - end sulla pista VolatA in val di Fassa. Oggi, nellalibera (la prima della storia in valle) è stata la migliore delle azzurre e si trova all'ottavo posto, ...Leggi anche - Pellegrino vince la coppa di specialità La vittoria di Lara Gut infatti è un forte aiuto, anche se rimette la ticinese in corsa per una clamorosa rimonta da lontana. La gara. Gara subito ...E’ stata Lara Gut-Behrami ad aggiudicarsi la prima discesa sulle piste della Val di Fassa. di Val di Fassa. La ripresa della Coppa del mondo femminile è andata in scena su una delle più veloci piste d ...