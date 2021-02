Diritti Tv Serie A | non arriva la fumata bianca | 11 voti per ‘DAZN’ | 9 club si astengono

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nientesuitv dellaA 2021/24.Nessun accordo raggiunto tra i 20diA per l'assegnazione deitv in Italia relativi al triennio 2021/24. Durante l’assemblea deil’offerta di Dazn ha raccolto 11favorevoli, non abbastanza però per l'ok definitivo alla proposta della piattaforma di streaming, alla quale sarebbero serviti 14. 9, invece, il totale degli astenuti. Rimandata, dunque, a una nuova assemblea la decisione definitiva.

L'assemblea per l'assegnazione deitv incassa un altro rinvio , come da previsioni. Fumata grigia anche oggi, venerdì, un nulla di fatto chiude la giornata dedicata allaA 2021/24. L' offerta di Dazn ha raccolto solamente ...Non si è arrivati ad una decisione collettiva per quanto riguarda l'assegnazione ditvA per il prossimo ...Non è stato raggiunto l'accordo tra i 20 club di Serie A per l'assegnazione dei diritti tv in Italia per il triennio 2021/24.Non è stato raggiunto l'accordo tra i 20 club di Serie A per l'assegnazione dei diritti tv in Italia per il triennio 2021/24 Servivano 14 voti per la fumata bianca e, invece, solo 11 club hanno votato ...