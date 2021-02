Da marzo le piattaforme di vendita potrebbero dover comunicare quanto spendete al Fisco (Di venerdì 26 febbraio 2021) La direttiva che prende il nome di Dac7, che a luglio scorso è stata oggetto di proposta della Commissione europea, potrebbe essere approvata dal Parlamento europeo a marzo. Se questa direttiva passasse tutti i gestori di servizi di vendite online – quindi Amazon, Google, eBay, Facebook, Instagram, Uber, Airbnb per citarne solo alcuni – dovranno obbligatoriamente collaborare con le amministrazioni fiscali e fornire una serie di informazioni sui movimenti dei cittadini nei propri siti. Si tratterebbe, in pratica, di informare il Fisco sulle operazioni che i propri utenti effettuano allo scopo di contrastare l’evasione fiscale. LEGGI ANCHE >>> Lo youtuber Lepri è stato condannato a 8 mesi per evasione fiscale Dac7, quali dati utenti verranno forniti al Fisco Le piattaforme di vendita online ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) La direttiva che prende il nome di Dac7, che a luglio scorso è stata oggetto di proposta della Commissione europea, potrebbe essere approvata dal Parlamento europeo a. Se questa direttiva passasse tutti i gestori di servizi di vendite online – quindi Amazon, Google, eBay, Facebook, Instagram, Uber, Airbnb per citarne solo alcuni – dovranno obbligatoriamente collaborare con le amministrazioni fiscali e fornire una serie di informazioni sui movimenti dei cittadini nei propri siti. Si tratterebbe, in pratica, di informare ilsulle operazioni che i propri utenti effettuano allo scopo di contrastare l’evasione fiscale. LEGGI ANCHE >>> Lo youtuber Lepri è stato condannato a 8 mesi per evasione fiscale Dac7, quali dati utenti verranno forniti alLedionline ...

