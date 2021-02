Covid | Sestili | Crescita casi porterà picchi superiori a novembre Abolire le zone gialle

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Idiaumentano e il fisiconon ha dubbi: bisogna agire subito. “Altri Paesi europei sono in lockdown da diverse settimane, noi cosa ci aspettavamo? Che con solo il 2,4% di vaccinati, diverse Regioni ancorae la variante inglese che è il 40% più contagiosa rispetto alle precedenti, il virus ci avrebbe risparmiato? Solo la miopia della politica e di chi è chiamato a prendere decisioni poteva aspettare tutto questo tempo inerme. I contagi nelle prossime settimane continueranno a salire, oramai la dinamica si è innescata e servirà tempo per tamponarla, ma bisogna agire subito e in fretta. Proprio 8 giorni fa avevo proposto dile, perché incompatibili al nuovo scenario delle varianti”, sottolinea parlando con l’Adnkronos. “La ...

I casi diaumentano e il fisiconon ha dubbi: bisogna agire subito. 'Altri Paesi europei sono in lockdown da diverse settimane, noi cosa ci aspettavamo? Che con solo il 2,4% di vaccinati, diverse ...... "Sono stati 2.141 i decessi in una settimana - precisa-, ossia il - 7% in meno di una ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul ...I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di lunedì 22 febbraio. Le vittime sono meno di 300 per il terzo giorno consecutivo ...“Per la quinta settimana di fila la situazione epidemiologia è da calma piatta. Lo afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi sci ...