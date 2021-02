Covid, allarme Ue per la ripresa del contagio: “I ricoveri aumentano in un terzo dei Paesi” (Di venerdì 26 febbraio 2021) In circa un terzo dei Paesi dell’Unione europea si sta osservando un aumento dei ricoveri in ospedale o nei reparti di terapia intensiva a causa del Covid-19. Lo segnala il Centro Europeo delle malattie (Ecdc) nel suo ultimo aggiornamento. Anche se in molti Paesi il tasso dei casi è stabile o in calo i numeri delle epidemia rimangono alti. Il che significa che i contagi sono ancora diffusi. È possibile che nelle prossime settimane, conclude l’Ecdc, vi sia un aumento dei ricoveri in ospedale, in terapia intensiva e mortalità lì dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positività. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) In circa undeidell’Unione europea si sta osservando un aumento deiin ospedale o nei reparti di terapia intensiva a causa del-19. Lo segnala il Centro Europeo delle malattie (Ecdc) nel suo ultimo aggiornamento. Anche se in moltiil tasso dei casi è stabile o in calo i numeri delle epidemia rimangono alti. Il che significa che i contagi sono ancora diffusi. È possibile che nelle prossime settimane, conclude l’Ecdc, vi sia un aumento deiin ospedale, in terapia intensiva e mortalità lì dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positività. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

