Come la Luna. Il lato oscuro che è in ognuno di noi (Di venerdì 26 febbraio 2021) ognuno di noi è una Luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro (Mark Twain) Il buio è qualcosa che tutti temiamo. Sin da bambini, un po’ per retaggio culturale, un po’ per quella paura dell’ignoto, abbiamo sempre avuto timore di affrontare le zone d’ombra, da quelle create nella nostra cameretta con l’arrivo della notte, a quelle del mondo lì fuori. Ma cos’è che ci spaventa davvero del buio? Forse è l’impossibilità di utilizzare uno dei nostri sensi più sviluppati, quello della vista, o forse è la mancanza della luce e del colore ai quali, da sempre, siamo abituati. Perché è vero che immaginare una vita senza questi indicatori ci spaventa, ci rende insicuri e fragili. Ma crescendo abbiamo imparato che il vero buio che temiamo non è quello che si crea al crepuscolo, ma quello che abbiamo dentro di noi. ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021)di noi è una: ha unche non mostra mai a nessun altro (Mark Twain) Il buio è qualcosa che tutti temiamo. Sin da bambini, un po’ per retaggio culturale, un po’ per quella paura dell’ignoto, abbiamo sempre avuto timore di affrontare le zone d’ombra, da quelle create nella nostra cameretta con l’arrivo della notte, a quelle del mondo lì fuori. Ma cos’è che ci spaventa davvero del buio? Forse è l’impossibilità di utilizzare uno dei nostri sensi più sviluppati, quello della vista, o forse è la mancanza della luce e del colore ai quali, da sempre, siamo abituati. Perché è vero che immaginare una vita senza questi indicatori ci spaventa, ci rende insicuri e fragili. Ma crescendo abbiamo imparato che il vero buio che temiamo non è quello che si crea al crepuscolo, ma quello che abbiamo dentro di noi. ...

