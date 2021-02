Chiara Ferragni, perché non sarà a Sanremo con Fedez? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, Fedez ha lasciato Milano alla volta della Liguria ma come mai Chiara Ferragni non sarà con lui? Fedez e Chiara Ferragni, Fonte foto: Instagram (@ ChiaraFerragni)Nelle ultime storie su Instagram il noto rapper ha raggiunto Donatella Versace per scegliere il look che indosserà nel corso della prossima kermesse, con lui anche Chiara Ferragni e il piccolo Leone che ha posato sorridente in uno scatto con la nota stilista. Fedez è poi tornato a Milano per fare le ultime valigie prima di partire alla volta di Sanremo, dove è atteso con Francesca Michelin ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della settantunesima edizione del Festival diha lasciato Milano alla volta della Liguria ma come mainoncon lui?, Fonte foto: Instagram (@)Nelle ultime storie su Instagram il noto rapper ha raggiunto Donatella Versace per scegliere il look che indosserà nel corso della prossima kermesse, con lui anchee il piccolo Leone che ha posato sorridente in uno scatto con la nota stilista.è poi tornato a Milano per fare le ultime valigie prima di partire alla volta di, dove è atteso con Francesca Michelin ...

