Caterina Balivo punzecchia Insinna, ‘colpa’ di Milly Carlucci? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Caterina Balivo punzecchia Flavio Insinna a poche ore dalla finale del Cantante Mascherato, il motivo riguarda uno strano “lupo”. foto InstagramE’ tempo di finale per il Cantante Mascherato che torna in onda in prima serata questa sera su Rai Uno con Milly Carlucci e i suoi cinque giudici che avranno il compito di svelare le identità delle quattro maschere rimaste in gioco. A stuzzicare il popolo del web ci ha pensato proprio la conduttrice napoletana che in questa seconda edizione ricopre il ruolo di uno dei giudici e che nelle scorse ore ha pensato bene di fare una storia di Instagram che ha infuocato gli animi dei fan, Nello specifico al centro del discorso ci stanno una famosa agendina, nominata anche nella scorsa puntata e un lupo che guarda caso è una delle ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021)Flavioa poche ore dalla finale del Cantante Mascherato, il motivo riguarda uno strano “lupo”. foto InstagramE’ tempo di finale per il Cantante Mascherato che torna in onda in prima serata questa sera su Rai Uno cone i suoi cinque giudici che avranno il compito di svelare le identità delle quattro maschere rimaste in gioco. A stuzzicare il popolo del web ci ha pensato proprio la conduttrice napoletana che in questa seconda edizione ricopre il ruolo di uno dei giudici e che nelle scorse ore ha pensato bene di fare una storia di Instagram che ha infuocato gli animi dei fan, Nello specifico al centro del discorso ci stanno una famosa agendina, nominata anche nella scorsa puntata e un lupo che guarda caso è una delle ...

annaconte81 : Caterina Balivo Belen e tante altre esordiscono dicendo: “Amate chi vi ama” Cioè l’Amour non deve essere a senso u… - infoitcultura : Caterina Balivo, la festa per i 41 anni con Belen Rodriguez (e poco distanziamento) - Video iO Donna - infoitcultura : Caterina Balivo e il ballo con il marito nel video Instagram - infoitcultura : Caterina Balivo compie 41 anni | festa di compleanno con Belen Rodriguez | «Ho espresso il desiderio» - infoitcultura : Caterina Balivo nostalgica e il pensiero da bambina per il suo compleanno | VIDEO -