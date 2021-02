Carceri | agente penitenziario salva la vita di due detenuti | ora è ricoverato in ospedale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Undella Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Avellino è statoinper dispnea causata da intossicazione da fumi tossici. Lo riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato autonomo S.PP. L’è intervenuto nel reparto destinato aiin isolamento. Dueper protesta avevano dato fuoco ai materassi della loro cella e l’incendio stava avvolgendoli. Incurante del pericolo, è entrato nella cella portando in salvo i duedopo aver spento le fiamme che si stavano propagando all’interno reparto. “È stato un giusto eroico – commenta Di Giacomo – che sfata le narrazioni di comodo sugli operatori nelleitaliane. Adesso si accertino le ...

Ultime Notizie dalla rete : Carceri agente

anteprima24.it

Ennesima aggressione a undella polizia penitenziaria nel carcere di Ivrea . Nella giornata di ieri, intorno alle 12, ... ' Questa è una delle tante aggressioni che avvengono nelle...L'aggressione è avvenuta oggi, giovedì 25 febbraio, verso le 12, "ad undi Polizia ... Questa è una delle tante aggressioni che avvengono nellePiemontesi, per tanto chiediamo ai nostri ...Continua a salire il numero dei positivi al Covid-19 relativi al focolaio scoppiato all'interno del carcere di via Roma a Orvieto. Sono infatti 32 le persone, ad oggi venerdì 26 febbraio, ...Avellino – Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Avellino è stato ricoverato in ospedale per dispnea causata da intossicazione da fumi tossici. Lo riferisce Aldo Di Giacomo, ...