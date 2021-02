Cambio di colore delle Regioni: il Lazio resterà «zona gialla» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Salvo clamorosi colpi di scena il Lazio resterà zona gialla. Almeno per adesso. Tutti i dati diramati oggi pomeriggio dal Ministero sulla cabina di Regia sembrano andare in unica direzione, ovvero l’esclusione del passaggio nella famigerata zona arancione. Leggi anche: Colori delle Regioni: «Da oggi si cambierà fascia di lunedì per salvare il weekend ai ristoratori» Il Lazio resta in zona gialla? Ecco perché sarebbe scongiurato il passaggio in fascia arancione Innanzitutto la classificazione di rischio per la Regione resta “bassa”. Nel Lazio inoltre, malgrado l’RT sfiori il valore 1, non vengono segnalate allerte di alcuni tipo negli indicatori del Ministero della Salute. Anche i dati relativi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Salvo clamorosi colpi di scena il. Almeno per adesso. Tutti i dati diramati oggi pomeriggio dal Ministero sulla cabina di Regia sembrano andare in unica direzione, ovvero l’esclusione del passaggio nella famigerataarancione. Leggi anche: Colori: «Da oggi si cambierà fascia di lunedì per salvare il weekend ai ristoratori» Ilresta in? Ecco perché sarebbe scongiurato il passaggio in fascia arancione Innanzitutto la classificazione di rischio per la Regione resta “bassa”. Nelinoltre, malgrado l’RT sfiori il valore 1, non vengono segnalate allerte di alcuni tipo negli indicatori del Ministero della Salute. Anche i dati relativi ...

