Cambio ai vertici del Dipartimento della Protezione civile Torna Curcio al posto di Borrelli

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizioa del Capo. “Ad Angeloi ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni” riferisce una nota di Palazzo Chigi. L'articolo LA NOTIZIA.

aidella Protezione Civile . Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha nominato Fabrizio Curcio Capo del Dipartimento. Sostituisce Angelo Borrelli a cui vanno ' i ringraziamenti ...Secondo quanto riportato da numerose testate, Adnkronos in primis, si va verso ilaidella Protezione Civile : citando autorevoli fonti, l'agenzia di stampa rimarca che la nuova nomina ...Era già stato alla guida della struttura dal 2015 al 2017. Ad Angelo Borrelli, responsabile uscente, i ringraziamenti del governo per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.Cambio al vertice per Sogefi, società di componentistica del gruppo Cir, che ha nominato come nuovo amministratore delegato Frederic Sipahi, attualmente general manager delle divisioni air & cooling e ...