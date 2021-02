Bologna, 20 giorni di stop per Baldursson e Tomiyasu. Il comunicato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Doppia tegola per il Bologna e per il suo allenatore Sinisa Mihajlovic. Gli esami cui sono stati sottoposti Andri Baldursson e Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane per entrambi. Il Bologna domani scenderà in campo al Dall’Ara contro la Lazio. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Doppia tegola per ile per il suo allenatore Sinisa Mihajlovic. Gli esami cui sono stati sottoposti Andrie Takehirohanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane per entrambi. Ildomani scenderà in campo al Dall’Ara contro la Lazio. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

