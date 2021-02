Beach volley, World Tour 2021 Doha. Cherif/Ahmed profeti in patria (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto come da pronostico sulla sabbia di Doha per il primo torneo World Tour dell’anno 2021. Il torneo 1 stella maschile di Doha vede il trionfo dei padroni di casa Cherif/Ahmed che per la prima volta conquistano assieme una tappa del circuito mondiale, impresa riuscita già a Cherif nel 2016 ma in coppia con Jefferson. La coppia del Qatar ha battuto in finale 2-0 gli svizzeri Metral/Haussener, anche loro alla prima finale assieme: netto il successo dei padroni di casa nel primo set (21-15), mentre nel secondo parziale c’è stata battaglia ma la coppia del Qatar si è imposta con il punteggio di 21-19. Nella finale per il terzo posto i russi Gusev/Shustrov hanno sconfitto 2-1 (19-21, 21-15, 19-17) i turchi Giginoglu/Gogtepe. Nelle semifinali: ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto come da pronostico sulla sabbia diper il primo torneodell’anno. Il torneo 1 stella maschile divede il trionfo dei padroni di casache per la prima volta conquistano assieme una tappa del circuito mondiale, impresa riuscita già anel 2016 ma in coppia con Jefferson. La coppia del Qatar ha battuto in finale 2-0 gli svizzeri Metral/Haussener, anche loro alla prima finale assieme: netto il successo dei padroni di casa nel primo set (21-15), mentre nel secondo parziale c’è stata battaglia ma la coppia del Qatar si è imposta con il punteggio di 21-19. Nella finale per il terzo posto i russi Gusev/Shustrov hanno sconfitto 2-1 (19-21, 21-15, 19-17) i turchi Giginoglu/Gogtepe. Nelle semifinali: ...

suuunliam : si oggi a beach volley ho vinto, ma a quale scopo? un livido enorme sulla gamba, una mano gonfia e 6000 lividi spar… - sulsitodisimone : “Ci impediscono di gareggiare in bikini”: le giocatrici di Beach volley boicottano il World Tour in Qatar… - DanielaPF75 : RT @GiovanniFanfoni: @DanielaPF75 @Corriere Sembra che il Qatar abbia dato l'autorizzazione allo svolgimento delle gare di beach volley con… - GiovanniFanfoni : @DanielaPF75 @Corriere Sembra che il Qatar abbia dato l'autorizzazione allo svolgimento delle gare di beach volley… - Lialacor : RT @marco_sampietro: Torneo di Beach volley in Qatar. Le autorità chiedono maglietta a maniche lunghe e pantaloni al ginocchio. 2 atlete te… -