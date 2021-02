Anticipazioni GFVip, 26 febbraio: Stefania a rischio, doppia eliminazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le Anticipazioni del GFVip ci fanno sapere che la semifinale di questa sera sarà decisiva: in attesa la doppia eliminazione C’ è grande attesa per questa puntata del Grande Fratello Vip. Oggi 26 febbraio, verrà trasmessa la semi finale e il pubblico a casa è curioso di sapere chi avrà la meglio tra Rosalinda Cannavò L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ledelci fanno sapere che la semifinale di questa sera sarà decisiva: in attesa laC’ è grande attesa per questa puntata del Grande Fratello Vip. Oggi 26, verrà trasmessa la semi finale e il pubblico a casa è curioso di sapere chi avrà la meglio tra Rosalinda Cannavò L'articolo proviene da Leggilo.org.

KaltrG : Ma tutti vogliono sapere degli anticipazioni e tutti si lamentano ???? #tzvip #GFVIP - LuigiBevilacq17 : RT @cumdivido: Comunico che non ho nessun profilo social oltre a Twitter, diffidate dai fake. A dopo per le anticipazioni #GFVIP - _pazzeskamilano : RT @cumdivido: Comunico che non ho nessun profilo social oltre a Twitter, diffidate dai fake. A dopo per le anticipazioni #GFVIP - TeamElia3 : RT @cumdivido: Comunico che non ho nessun profilo social oltre a Twitter, diffidate dai fake. A dopo per le anticipazioni #GFVIP - gildazorzistan1 : RT @cumdivido: Comunico che non ho nessun profilo social oltre a Twitter, diffidate dai fake. A dopo per le anticipazioni #GFVIP -