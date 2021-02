(Di giovedì 25 febbraio 2021)DEL 25 FEBBRAIOORE 8.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA DIRAMAZIONENORD VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E FIANONO IN DIREZIONE A1FIRENZE CAUSA INCIDENTE CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE SALARIA, E SULLA STESSA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA E SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL NODO CON LA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - haiyendang : RT @Roma: #RomaRadioNotizie: ????Numero verde Parkinson -???? Nuova viabilità a Pietralata - ??????Bioparco. Le notizie di oggi in un minuto. http… - Roma : #RomaRadioNotizie: ????Numero verde Parkinson -???? Nuova viabilità a Pietralata - ??????Bioparco. Le notizie di oggi in u… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

Corriere della Sera

...di due rotatorie per la regolamentazione del traffico urbano in via Civita Castellana e via; a Castiglione in Teverina 19.870 euro per un progetto per la messa in sicurezza della...DEL 25 FEBBRAIO 2021 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON IL ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE SI SEGNALANO DISAGI IN ...