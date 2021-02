Vaccini Covid, Giorgetti: “Massima disponibilità per strumenti normativi e finanziari”. L’idea di un polo pubblico privato (Di giovedì 25 febbraio 2021) E se l’Italia producesse i Vaccini anti Covid? Il fattoquotidiano.it se l’era chiesto un mese fa. Oggi dopo un incontro al ministero dello Sviluppo economico sembra essere stata messa la prima pietra. La notizia arriva alla fine di una nota che dà conto dell’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ovvero che “si è convenuto di avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico privato per realizzare nel medio lungo periodo un contributo italiano in questo ambito”. La dichiarazione del ministro è chiara: “Il governo italiano ha ribadito la Massima disponibilità sia in termini di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) E se l’Italia producesse ianti? Il fattoquotidiano.it se l’era chiesto un mese fa. Oggi dopo un incontro al ministero dello Sviluppo economico sembra essere stata messa la prima pietra. La notizia arriva alla fine di una nota che dà conto dell’incontro tra il ministro Giancarlo, il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ovvero che “si è convenuto di avviare la costruzione di unnazionaleper realizzare nel medio lungo periodo un contributo italiano in questo ambito”. La dichiarazione del ministro è chiara: “Il governo italiano ha ribadito lasia in termini di ...

