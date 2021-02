Ue: telefonata Draghi-Macron in vista Consiglio europeo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi in preparazione del Consiglio europeo di oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente delMarioha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi in preparazione deldi oggi.

