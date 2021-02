Tommaso Zorzi superdotato, la rivelazione di Urtis: altro che Siffredi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giacomo Urtis ha rivelato che Tommaso Zorzi è superdotato e che persino Rocco Siffredi potrebbe invidiarlo. Dopo una breve parentesi al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis (il chirurgo delle star) è tornato alla sua vita quotidiana, ma non disdegna di parlare di quanto accaduto al Grande Fratello Vip e del rapporto di amicizia con Tommaso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giacomoha rivelato chee che persino Roccopotrebbe invidiarlo. Dopo una breve parentesi al Grande Fratello Vip, Giacomo(il chirurgo delle star) è tornato alla sua vita quotidiana, ma non disdegna di parlare di quanto accaduto al Grande Fratello Vip e del rapporto di amicizia conL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - GiorgiaG00 : RT @ontherisingmoon: Il potere del #TZLATESHOW condotto da Tommaso Zorzi in una rete minore e in seconda serata: 1 puntata (27/01): 2,7%… - melani_tabbita : RT @xattorneyx: Per me il GF finisce con questo show, con la conduzione di Tommaso Zorzi e con il best of dei concorrenti. È stato bellissi… -