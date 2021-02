Roma, prima la lite, poi l’accoltellamento e la fuga: 50enne in codice rosso, è caccia agli aggressori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto è iniziato con una lite: le urla si sono sentite distintamente nelle strade del quartiere, un uomo e una donna che strillavano, poi un attimo di silenzio e un altro grido, infine le sirene della polizia. Quella che poteva essere una semplice discussione è invece finita nel sangue. E’ successo ieri sera a Roma, dove un 50enne è stato accoltellato a un fianco ed è finito in ospedale in codice rosso. La lite è avvenuta in via Dino Penazzato, al Collatino, intorno alle ore 23:00, quindi in orario di coprifuoco. Sul posto, allertati da alcuni cittadini, sono arrivati gli agenti del Commissariato Torpignattara e i sanitari del 118, che hanno però trovato solo l’uomo ferito, il quale ha raccontato di aver avuto una lite con tre persone, senza raccontarne i motivi, e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto è iniziato con una: le urla si sono sentite distintamente nelle strade del quartiere, un uomo e una donna che strillavano, poi un attimo di silenzio e un altro grido, infine le sirene della polizia. Quella che poteva essere una semplice discussione è invece finita nel sangue. E’ successo ieri sera a, dove unè stato accoltellato a un fianco ed è finito in ospedale in. Laè avvenuta in via Dino Penazzato, al Collatino, intorno alle ore 23:00, quindi in orario di coprifuoco. Sul posto, allertati da alcuni cittadini, sono arrivati gli agenti del Commissariato Torpignattara e i sanitari del 118, che hanno però trovato solo l’uomo ferito, il quale ha raccontato di aver avuto unacon tre persone, senza raccontarne i motivi, e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima Attacco in Congo, i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci. DIRETTA ... non in un'esecuzione I primi risultati autoptici eseguiti al Policlinico Gemelli di Roma ... Iacovacci, che invece è morto sul posto, è stato raggiunto prima da uno sparo nella zona del fianco, poi da ...

Franco Gabrielli Sottosegretario alla sicurezza con delega ai servizi segreti Dal 1987 al 1990 è invece alla questura di Imperia: prima come dirigente Digos, poi come capo di ... Nel 2001 diviene capo della Digos per la Questura di Roma, mentre nell'ottobre 2003 è promosso a ...

Opera Roma: prima volta al MAXXI, Gatti dirige Stravinskij Agenzia ANSA Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, stamani alle 9.30 a Roma i funerali di Stato Ore 9.25: i feretri di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono appena arrivati davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Rai1 trasmette la cerimonia dalle ore 9.20 alle 11- a c ...

Ad Amburgo in mostra la “realtà magica” di Giorgio De Chirico Roma, 25 feb. (askanews) - si apre in versione digitale presso l'Istituto Italiano di cultura di Amburgo una mostra con le opere dell'artista italiano Giorgio de Chirico (1888-1978) fondatore della pi ...

