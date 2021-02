Roma | Panucci | “Innamorato di questa città | Capello mi convinse subito Cassano? Meglio non parlarne”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Christianricorda gli anni passati tra le fila della.L'ex esterno della, allenatore attualmente svincolato, nel corso della propria carriera ha anche svolto il ruolo di responsabile dell'area tecnica al Palermo dell'allora patron Maurizio Zamparini. L'ex anche di Milan e Real Madrid, ai microfoni di "Rai Radio 2", ha parlato della sua esperienza in giallorosso e commentato le parole di Antonioin merito sul suo rapporto con Spalletti."Sono arrivato aquasi in sordina, era l’11 settembre del 2001. Vedevo in tv l’attentato alle torri gemelle mentre facevo la valigia.mi chiese in un giorno e dopo poco ero a. È successo tutto all’improvviso. Io sono completamentedi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Panucci

- " Cassano? Preferisco non spendere parole per lui, sarebbe un discorso troppo lungo ". Christian, ex difensore dellaha ricordato la sua esperienza in maglia giallorossa, non risparmiando frecciatine verso il fantasista barese. "Meglio lasciar stare Cassano" ha dichiarato ai ....... L'ex difensore del Milan si confessa a Rai Radio2 nel corso del format 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e lascia una parentesi aperta del suo periodo alla...