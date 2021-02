Returnal per PS5 si mostra in un nuovo trailer gameplay (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante lo State of Play Housemarque ha mostrato un nuovo video gameplay di Returnal, il titolo esclusivo per PlayStation 5. In questo video possiamo dare un breve sguardo all'ambientazione e al combattimento che cambierà ogni volta grazie ad un mondo in continua evoluzione. In "Returnal" vestirete i panni dell'astronauta Selene dell'Astra Scout immergendovi profondamente nella sua psiche durante il corso dell'azione. Dopo un atterraggio di emergenza che la vede appunto atterrare sul pianeta Atropos, la protagonista viene riportata nello stesso punto poco prima dello schianto dopo ogni morte. Non cambia solo l'ambiente visibile. Anche l'arsenale di armi e attrezzature reperibili subisce un cambiamento. News in aggiornamento Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante lo State of Play Housemarque hato unvideodi, il titolo esclusivo per PlayStation 5. In questo video possiamo dare un breve sguardo all'ambientazione e al combattimento che cambierà ogni volta grazie ad un mondo in continua evoluzione. In "" vestirete i panni dell'astronauta Selene dell'Astra Scout immergendovi profondamente nella sua psiche durante il corso dell'azione. Dopo un atterraggio di emergenza che la vede appunto atterrare sul pianeta Atropos, la protagonista viene riportata nello stesso punto poco prima dello schianto dopo ogni morte. Non cambia solo l'ambiente visibile. Anche l'arsenale di armi e attrezzature reperibili subisce un cambiamento. News in aggiornamento Leggi altro...

IGNitalia : Durante l'evento State of Play, Sony ha mostrato un intrigante trailer di gameplay per l'atteso #Returnal. - EclecticFirst : Returnal mi piace per l'idea, ma non mi cattura ?? #StateofPlay - GabBarducci : #StateOfPlay Ripeto il mio interesse per #Returnal che sembra davvero un ottimo prodotto. - LawRZ10 : Ok... come ho detto in precedenza, previsioni per stasera: Ratchet + Returnal Deathloop / Kena Little Devil insi… - Nicco2D : @RpgBox77 In arrivo vediamo che c'è...Returnal AA,Kena AA ed è comunque esclusiva temporale, Horizon 2 cross gen,GT… -