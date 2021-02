Rebecchi CGIL a TPI | “Draghi assegni con urgenza la delega allo Sport”

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Vi siete dimenticati lo!”. Questo il titolo, tanto sintetico quanto efficace, dell’assemblea pubblica organizzata questa mattina dalladi Milano, in seguito all’incontro svolto con la Prefettura sulle problematiche di un settore fortemente penalizzato dalla crisi pandemica e che, con grande sorpresa di tutti, non ha avuto un segnale di attenzione nella formazione del Governo, nel quale non è stato previsto un ministro dello. Dall’attribuzione dellaspecifica alla necessità di affrontare il tema della riforma, l’incontro ha toccato molti aspetti, come Elisa(SLCMilano) spiega a TPI. Come è andato il vostro incontro in Prefettura?“Molto bene: la Prefettura di Milano ha dimostrato una grande disponibilità, come d’altronde in ...