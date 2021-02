Real Madrid, Vazquez: «Non so se il rosso a Freuler ci fosse…» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche Lucas Vazquez ha dei dubbi sul cartellino rosso rifilato a Freuler durante Atalanta-Real Madrid Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid, ai microfoni di Movistar+ ha parlato della partita in Champions League contro l’Atalanta soffermandosi sull’espulsione rifilata a Remo Freuler nel primo tempo. «Sinceramente l’azione di gioco era molto veloce. Non so dire se fosse rosso oppure no. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Sapevamo che era sarebbe stato difficile contro una grande rivale. Ma penso che il risultato sia giusto e meritato. Dopo il loro cartellino rosso hanno giocato in difesa e lo hanno fatto bene. Era difficile trovare spazi ma poi Mendy ha trovato quel bel gol e ne siamo felici. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche Lucasha dei dubbi sul cartellinorifilato adurante Atalanta-Lucas, esterno del, ai microfoni di Movistar+ ha parlato della partita in Champions League contro l’Atalanta soffermandosi sull’espulsione rifilata a Remonel primo tempo. «Sinceramente l’azione di gioco era molto veloce. Non so dire se fosseoppure no. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Sapevamo che era sarebbe stato difficile contro una grande rivale. Ma penso che il risultato sia giusto e meritato. Dopo il loro cartellinohanno giocato in difesa e lo hanno fatto bene. Era difficile trovare spazi ma poi Mendy ha trovato quel bel gol e ne siamo felici. ...

