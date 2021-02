"Questa non è più casa mia...". Il senatore Dessì lascia M5s (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d’accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l’assenza il giorno del voto, dare un ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso. lasciare compagni di viaggio a cui voglio un mondo di bene non è facile, 15 anni di storia comune non si cancellano facilmente. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via. Questa non è più casa mia”. Così il senatore M5s Emanuele Dessì che in un post annuncia: “Esco dal M5s con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d’accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l’assenza il giorno del voto, dare un ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso.re compagni di viaggio a cui voglio un mondo di bene non è facile, 15 anni di storia comune non si cancellano facilmente. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via.non è piùmia”. Così ilM5s Emanueleche in un post annuncia: “Esco dal M5s con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia”.

