Quell' ”arma segreta” in India che sta sconfiggendo il Covid

arsxs : @NymphoKyka Con quell'arma contundente altro che botta... 'na strage!!! Tutti distesi a terra, a riveder le stelle... ?? - decentralizza : @Mrs__NG @StraniFatti L'iter per avere fucile da caccia o una pistola è lo stesso, ma serve cmq una licenza e guai… - Perla19733917 : RT @ETROFACCOR: @MarcoMassimili6 @_Carabinieri_ @ItalyMFA Un altro 'angelo' che vegliera' su di noi laddove tanti con la gloriosa divisa de… - MarcoMassimili6 : RT @ETROFACCOR: @MarcoMassimili6 @_Carabinieri_ @ItalyMFA Un altro 'angelo' che vegliera' su di noi laddove tanti con la gloriosa divisa de… - ETROFACCOR : @MarcoMassimili6 @_Carabinieri_ @ItalyMFA Un altro 'angelo' che vegliera' su di noi laddove tanti con la gloriosa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quell arma

La Gazzetta di Mantova

Sempre a San Lazzaro, i militari dell'hanno sequestrato 50 grammi di marijuana a casa di un ... A distanza di più di un mese da'incidente, non ci sono stati ancora risvolti alle indagini ...Un ennesimo rigurgito di sangue e orrore in'inferno verde in cui sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere ... Oicha, dove hanno abbattuto un civile a colpi dida ...I due aerei usati dai killer del giornalista saudita Jamal Khashoggi per giungere a Istanbul appartengono al fondo sovrano di Riad, controllato dalla corona saudita e presieduto dal principe ereditari ...In Molise "la situazione è grave e gli ospedali sono in forte affanno. Le terapie intensive sono piene e credo che si attiveranno altre richieste di Cross, il trasferimento di pazienti in altre Region ...