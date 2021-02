Programmi TV di stasera, giovedì 25 febbraio 2021. Su Italia1 la finale de «La Pupa e il Secchione e viceversa» (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione e viceversa Rai1, ore 21.35: Che Dio ci Aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Non dire no: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, ma vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato. Tradimento: E’ il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lae ilRai1, ore 21.35: Che Dio ci Aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Non dire no: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, ma vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato. Tradimento: E’ il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua ...

raimovie : 'Giovanni #Gastel ha la capacità di portarti altrove.' Stasera, alle 23.05, #MovieMag vi porta alla scoperta della… - lavocedelcinema : I migliori programmi in prima serata! @lavocedelcinema - Antolucky4 : RT @raimovie: 'Giovanni #Gastel ha la capacità di portarti altrove.' Stasera, alle 23.05, #MovieMag vi porta alla scoperta della Mostra 'G… - Laura72699809 : RT @r3dhead_: i miei programmi di stasera, è andata da dio no? #TZLATESHOW #tzvip - icytwisty : RT @r3dhead_: i miei programmi di stasera, è andata da dio no? #TZLATESHOW #tzvip -