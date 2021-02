Pokémon: annunciato il Direct di febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prima presentazione in stile Nintendo Direct dedicata interamente a Pokémon sta arrivando per chiudere febbraio 2021 con… Esplosione Proprio quando pensavamo che i Nintendo Direct e le presentazioni ad essi più affini fossero giunte al termine, ecco che The Pokémon Company ci sorprende con l’annuncio della prima presentazione monotematica del 2021 per il franchise: quella di febbraio. Nonostante la gestione distaccata dagli annunci regolari della Grande N, le tempistiche sono le medesime: il preannuncio è risicatissimo, perché si parla di sole ventiquattro ore di attesa. Proprio così, questa presentazione è prevista per domani, anche se i fusi orari ci porteranno a fare i nostri consueti conti in tasca. Non si tratta comunque di un’attesa ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prima presentazione in stile Nintendodedicata interamente asta arrivando per chiuderecon… Esplosione Proprio quando pensavamo che i Nintendoe le presentazioni ad essi più affini fossero giunte al termine, ecco che TheCompany ci sorprende con l’annuncio della prima presentazione monotematica delper il franchise: quella di. Nonostante la gestione distaccata dagli annunci regolari della Grande N, le tempistiche sono le medesime: il preannuncio è risicatissimo, perché si parla di sole ventiquattro ore di attesa. Proprio così, questa presentazione è prevista per domani, anche se i fusi orari ci porteranno a fare i nostri consueti conti in tasca. Non si tratta comunque di un’attesa ...

