Pioli: «Dobbiamo ritornare a dominare le partite. Qualificazione meritata»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Stella Rossa

«La squadra è mentalmente matura, chiaro che non siamo nel nostro momento migliore. Le tante vittorie ci hanno dato entusiasmo e fiducia, ora qualcosa è venuto meno. Stasera abbiamo fatto una gara seria, con più qualità nei passaggi avremmo fatto più la partita contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. Credo che il Milan abbia comunque meritato la Qualificazione. Se pensiamo alla nostra stagione il bicchiere è colmo di positività.»

