Omloop Het Nieuwsblad 2021, i favoriti: Julian Alaphilippe parte in pole position. Attenzione a Soren Kragh Andersen (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questo sabato inzierà ufficialmente la stagione delle classiche del nord con l’Omloop Het Nieuwsblad, gara in linea di 200 chilometri la quale, nel suo tracciato, presenta ben tredici muri. Il grande favorito è un Julian Alaphilippe che ha mostrato di avere già un’ottima condizione al Tour de Provence. Il campione del Mondo, inoltre, guida una Deceuninck-Quick Step che schiera altri sei corridori che hanno concrete chance di successo. A fianco al transalpino, infatti, ci saranno l’azzurro Davide Ballerini, già trionfatore di due tappe al sopraccitato Tour de Provence e ruota veloce del sodalizio belga, il francese Florian Sénéchal, secondo l’anno scorso alla Gand-Wevelgem e sempre secondo alla recente Clasica de Almeria, i belgi Yves Lampaet e Tim De Clercq, rispettivamente secondo e quinto su queste strade 365 giorni ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questo sabato inzierà ufficialmente la stagione delle classiche del nord con l’Het, gara in linea di 200 chilometri la quale, nel suo tracciato, presenta ben tredici muri. Il grande favorito è unche ha mostrato di avere già un’ottima condizione al Tour de Provence. Il campione del Mondo, inoltre, guida una Deceuninck-Quick Step che schiera altri sei corridori che hanno concrete chance di successo. A fianco al transalpino, infatti, ci saranno l’azzurro Davide Ballerini, già trionfatore di due tappe al sopraccitato Tour de Provence e ruota veloce del sodalizio belga, il francese Florian Sénéchal, secondo l’anno scorso alla Gand-Wevelgem e sempre secondo alla recente Clasica de Almeria, i belgi Yves Lampaet e Tim De Clercq, rispettivamente secondo e quinto su queste strade 365 giorni ...

LucaSaugo : La mia preview dell'#OHN21 - SpazioCiclismo : Appare ormai certo che Mathieu Van Der Poel non sarà sabato al via della Omloop Het Nieuwsblad #OHN21 - SpazioCiclismo : 15 le squadre ad aver annunciato sinora la propria selezione per la Omloop Het Nieuwsblad, apertura del calendario… - DinoDiener : RT @FantaBarSport: #OmloopHetNieuwsblad2021 - Percorso e favoriti ?? - FantaBarSport : #OmloopHetNieuwsblad2021 - Percorso e favoriti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Omloop Het La stagione delle donne parte dal Belgio. La Bastianelli cerca l'impresa Domani è il grande giorno. In Belgio scatta il grande ciclismo anche per le donne e lo fa con la sedicesima edizione della Omloop Het Nieuwsblad, la classica d'apertura del calendario europeo. Partenza da Gand e arrivo a Ninove dopo 126 chilometri ricchi di insidie e asperità. Saranno nove le squadre Women's World Team e ...

Ciclismo, Davide Ballerini pronto per la campagna delle Fiandre La sua squadra, la Deceuninck - Quick - Step, ha infatti ufficializzato la formazione che parteciperà in Belgio alla Omloop Het Nieuwsblad, gara delle Fiandre che celebra la sua 76ª edizione. Il ...

Omloop Het Nieuwsblad 2021, il percorso (Altimetria e Planimetria) SpazioCiclismo Omloop Het Nieuwsblad 2021, i favoriti: Julian Alaphilippe parte in pole position. Attenzione a Soren Kragh Andersen Questo sabato inzierà ufficialmente la stagione delle classiche del nord con l'Omloop Het Nieuwsblad, gara in linea di 200 chilometri la quale, nel suo tracciato, presenta ben tredici muri. Il grande ...

La stagione delle donne parte dal Belgio. La Bastianelli cerca l’impresa Nella Omloop Het Nieuwsblad l’azzurra, seconda lo scorso anno, sfida le campionesse olandesi van Vleuten e van der Breggen ...

Domani è il grande giorno. In Belgio scatta il grande ciclismo anche per le donne e lo fa con la sedicesima edizione dellaNieuwsblad, la classica d'apertura del calendario europeo. Partenza da Gand e arrivo a Ninove dopo 126 chilometri ricchi di insidie e asperità. Saranno nove le squadre Women's World Team e ...La sua squadra, la Deceuninck - Quick - Step, ha infatti ufficializzato la formazione che parteciperà in Belgio allaNieuwsblad, gara delle Fiandre che celebra la sua 76ª edizione. Il ...Questo sabato inzierà ufficialmente la stagione delle classiche del nord con l'Omloop Het Nieuwsblad, gara in linea di 200 chilometri la quale, nel suo tracciato, presenta ben tredici muri. Il grande ...Nella Omloop Het Nieuwsblad l’azzurra, seconda lo scorso anno, sfida le campionesse olandesi van Vleuten e van der Breggen ...