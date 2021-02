Massimo Ghini, il figlio ha il Covid: "Di corsa in ospedale" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervistato dall'Adnkronos, Massimo Ghini ha raccontato il delicato momento vissuto nelle ultime settimane. Suo figlio di 25 anni ha contratto il Covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale. Come sta oggi? Massimo Ghini: il figlio ricoverato per Covid Attimi di grande apprensione per Massimo Ghini. Intervistato dall'Adnkronos, l'attore ha raccontato l'odissea che ha vissuto con il figlio 25enne nelle ultime settimane. Il ragazzo ha contratto il Covid-19 e, anche se all'inizio le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, si è reso necessario il ricovero. "Mio figlio è stato portato di corsa in ospedale dove gli è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervistato dall'Adnkronos,ha raccontato il delicato momento vissuto nelle ultime settimane. Suodi 25 anni ha contratto il-19 ed è stato ricoverato in. Come sta oggi?: ilricoverato perAttimi di grande apprensione per. Intervistato dall'Adnkronos, l'attore ha raccontato l'odissea che ha vissuto con il25enne nelle ultime settimane. Il ragazzo ha contratto il-19 e, anche se all'inizio le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, si è reso necessario il ricovero. "Mioè stato portato diindove gli è ...

