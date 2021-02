L’infortunio di Dzeko, tegola Roma: problema muscolare per l’attaccante (Di giovedì 25 febbraio 2021) Preoccupazione in casa Roma per L’infortunio di Edin Dzeko. Si sta giocando la partita dei sedicesimi di finale di Europa League, i giallorossi in campo contro il Braga, il risultato momentaneo per i giallorossi è di 1-0 con il gol proprio del bosniaco. La squadra di Fonseca sta controllando il match dopo il 2-0 dell’andata. Al 67? una tegola per l’allenatore Fonseca, infortunio muscolare per l’attaccante Edin Dzeko. Il calciatore ha chiesto subito il cambio e c’è preoccupazione per le sue condizioni. In campo Mayoral. Le condizioni del bosniaco verranno valutate meglio delle prossime ore, anche in vista degli impegni in campionato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Preoccupazione in casaperdi Edin. Si sta giocando la partita dei sedicesimi di finale di Europa League, i giallorossi in campo contro il Braga, il risultato momentaneo per i giallorossi è di 1-0 con il gol proprio del bosniaco. La squadra di Fonseca sta controllando il match dopo il 2-0 dell’andata. Al 67? unaper l’allenatore Fonseca, infortunioperEdin. Il calciatore ha chiesto subito il cambio e c’è preoccupazione per le sue condizioni. In campo Mayoral. Le condizioni del bosniaco verranno valutate meglio delle prossime ore, anche in vista degli impegni in campionato. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : Infortunio per l'attaccante #Dzeko: il calciatore dell' @OfficialASRoma costretto al cambio - AndrewMari1988 : Nessuno prevede il futuro. Nessuno. Nemmeno #Fonseca. Parlare dopo i fatti è facilissimo: si ha sempre ragione. Pot… - IlgiallorossoIt : BRAGA - Convincente anche in Europa. La Roma passa a Braga grazie ai gol di un recuperato Dzeko (titolare dopo un m… - IlgiallorossoIt : Riparte il percorso europeo della Roma di Paulo Fonseca, di scena in Portogallo sul campo del Braga per l'andata de… - Popopozau : Dzeko il suo gol l'ha fatto, alla prima occasione, gol da grande attaccante. Bella tutta l'azione, purtroppo la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infortunio Dzeko Decolla il mercato: “Papu” Gomez al Siviglia e la Juve punta sui giovani La Stampa