Lampedusa | in due mesi oltre quattromila sbarchi | l’isola al collasso E questa sarebbe “accoglienza”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Torna l’incubo degli. In soli duesono già sbarcati 4.100 immigrati. Proprio negli ultimi giorni c’è stato un aumento di arrivi. E così l’hotspot di Contrada Imbriacola scoppia nuovamente. Fino all’altro ieri ospitava 1.046 immigrati a fronte di una capienza di 192., intercettato un barcone con 77 immigrati Ieri sera un barcone con 77 persone a bordo, tutte subsahariane, è stato intercettato dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto. Tra loro anche 32 donne e 11 bambini. Tutti sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Per alleggerire la pressione nella struttura proseguono i trasferimenti: 292 migranti sono stati imbarcati sulla nave quarantena Splendid. «Asituazione allucinante» Il coordinatore locale della Lega Attilio Lucia su ...

Ma qualcuno asi lamenta anche di quello che in apparenza sarebbe un immobilismo anche del Centrodestra. In realtà, fonti vicine alla Lega fanno sapere che sulla questione migranti si sta ...Porto Empedocle si trova a poco più di 100 miglia nautiche da, quindi molte navi vengono ... siamo solo a febbraio e solo tre giorni fa sono arrivate oltre 300 persone,purtroppo cadaveri,...TripAdvisor premia la Sicilia: la spiaggia dei Conigli è la più bella d'Europa. Un nuovo primato per la nostra Isola e per Lampedusa.Oltre mille immigrati nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Malumori tra i leghisti dell'isola. E per i trasferimenti in Sicilia si usano navi di linea ...