La manager di Dayane Mello attacca Zorzi e Stefania: “Aggressione verbale, non so come hai resistito” (Di giovedì 25 febbraio 2021) La manager di Dayane Mello è nuovamente intervenuta dopo gli ultimi accadimenti della Casa del Grande Fratello Vip che hanno coinvolto pure Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, concorrenti altrettanto forti che, quasi sicuramente, si giocheranno la finale al suo fianco. La manager di Dayane Mello attacca Zorzi e Stefania Orlando Amore Dayane sei una guerriera,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladiè nuovamente intervenuta dopo gli ultimi accadimenti della Casa del Grande Fratello Vip che hanno coinvolto pure TommasoOrlando, concorrenti altrettanto forti che, quasi sicuramente, si giocheranno la finale al suo fianco. LadiOrlando Amoresei una guerriera,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

StraNotizie : Dayane Mello orgogliosamente bisessuale, su Instagram la manager pubblica una foto - KCelinechoo : RT @blogtivvu: La manager di Dayane Mello attacca Zorzi e Stefania: “Aggressione verbale, non so come hai resistito” #GFVip #Mellos #ExRosm… - checazneso : “I follower di dayane sono comprati” Il suo social media manager: - BITCHYFit : Dayane Mello orgogliosamente bisessuale, su Instagram la manager pubblica una foto - womanliketay : RT @xuxastanaccount: Questa è la manager di Dayane. Non ho parole. #tzvip -