Kessie: dedica a Ta Bi dopo il gol su rigore alla Stella Rossa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Franck Kessiè, dopo la realizzazione del rigore che ha regalato ai rossoneri il momentaneo 1-0 contro la Stella Rossa, ha mostrato una maglia in ricordo del connazionale Ta Bi, il giovane dell’Atalanta venuto a mancare a soli 21 anni in seguito ad un tumore al fegato. Campione d’Italia Primavera nel 2019 con la maglia dell’Atalanta, si era poi trasferito in prestito al Pescara prima di essere costretto a fermarsi dalla malattia. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Franck Kessiè,la realizzazione delche ha regalato ai rossoneri il momentaneo 1-0 contro la, ha mostrato una maglia in ricordo del connazionale Ta Bi, il giovane dell’Atalanta venuto a mancare a soli 21 anni in seguito ad un tumore al fegato. Campione d’Italia Primavera nel 2019 con la maglia dell’Atalanta, si era poi trasferito in prestito al Pescara prima di essere costretto a fermarsi dmalattia. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

