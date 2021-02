Il figlio 25enne di Massimo Ghini è stato ricoverato per Covid. Ora è in quarantena in un Covid-hotel (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le parole di Massimo Ghini all”Adnkronos: “Il virus ora non colpisce solo gli anziani, ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso”. Il figlio 25enne dell’attore romano Massimo Ghini, è stato ricoverato in ospedale per polmonite bilaterale da Covid. ora il ragazzo sta meglio, ma è in quarantena presso un Covid-hotel. Queste le L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le parole diall”Adnkronos: “Il virus ora non colpisce solo gli anziani, ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso”. Ildell’attore romano, èin ospedale per polmonite bilaterale da. ora il ragazzo sta meglio, ma è inpresso un. Queste le L'articolo NewNotizie.it.

