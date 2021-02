GF Vip, lo sfogo di Rosalinda Cannavò: “Mi sembra di essere tornata indietro, non mi sento capita” (Di giovedì 25 febbraio 2021) È tempo di bilanci per Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana è in nomination contro Stefania Orlando e una delle due venerdì prossimo dovrà abbandonare il reality a pochi giorni dalla coclusione. Per Rosalinda, dopo tutto il tempo trascorso dal suo ingresso, è tempo di bilanci. In veranda con Stefania ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 febbraio 2021) È tempo di bilanci pernella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana è in nomination contro Stefania Orlando e una delle due venerdì prossimo dovrà abbandonare il reality a pochi giorni dalla coclusione. Per, dopo tutto il tempo trascorso dal suo ingresso, è tempo di bilanci. In veranda con Stefania ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

raverofthenight : Posso dire che quelli che dicono che zone gialle, verdi, viola, arancioni e rosse non funzionano per contenere l'ep… - VIP_LXIII : STORIE DA BAR - Part 3 ... come quello sarebbe libero, anzi legittimato, a dare sfogo al fuoco che gli arde dentro.… - reesebangtan : RT @lasara_81: Lo sfogo di Dayane nella notte #Dayane #gfvip #tzvip #samantha #rosalinda #rosmello - lasara_81 : Lo sfogo di Dayane nella notte #Dayane #gfvip #tzvip #samantha #rosalinda #rosmello - infoitcultura : Dayane Mello crolla al GF Vip, parla la sua manager: ‘Spero che mostrerete tutto’, durissimo sfogo -