GF Vip, Francesco Oppini svela: “In studio eravamo tutti increduli” (Di giovedì 25 febbraio 2021) A GF Vip il vero spettacolo avviene dietro e quinte. Francesco Oppini, in collegamento con Casa Chi, ha svelato la reazione degli ex concorrenti al voto di Dayane Mello conto Rosalinda Cannavò. Al GF Vip, come più volte dichiarato dagli addetti ai lavori, durante le dirette con Alfonso Signorini, quello che accade dietro le quinte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) A GF Vip il vero spettacolo avviene dietro e quinte., in collegamento con Casa Chi, hato la reazione degli ex concorrenti al voto di Dayane Mello conto Rosalinda Cannavò. Al GF Vip, come più volte dichiarato dagli addetti ai lavori, durante le dirette con Alfonso Signorini, quello che accade dietro le quinte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Francesco Oppini dopo il GF Vip svela: “Temptation Island? Non ci vado” - infoitcultura : Gf Vip 5, Francesco Oppini e Simone Gianlorenzi commentano la scelta di Dayane Mello di mandare in nomination Rosal… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: 'Dayane è una persona incoerente, Rosalinda faccio fatica a comprenderla' - tvblogit : Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: “Dayane Mello? Anaffettiva e incoerente” (video) - peppe844 : #GFvip #tzvip Gf Vip 5, Francesco Oppini e Simone Gianlorenzi commentano la scelta di Dayane Mello di mandare in no… -