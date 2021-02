GF Vip, Francesco Oppini attacca Dayane: “Persona incoerente, gioca sporco” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ormai siamo quasi alla fine di questa lunghissima edizione del GF Vip e anche coloro che hanno abbandonato la casa tanto chiacchierata di Cinecittà hanno qualcosa da aggiungere. È il caso di Francesco Oppini, ospite di Casa Chi su Instagram, che ha commentato il comportamento di Dayane Mello e l’atteggiamento di Rosalinda Cannavò. “Credo che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ormai siamo quasi alla fine di questa lunghissima edizione del GF Vip e anche coloro che hanno abbandonato la casa tanto chiacchierata di Cinecittà hanno qualcosa da aggiungere. È il caso di, ospite di Casa Chi su Instagram, che ha commentato il comportamento diMello e l’atteggiamento di Rosalinda Cannavò. “Credo che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

