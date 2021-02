Genova, 96enne muore e lascia 25 milioni in beneficenza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una signora di 96 anni ha lasciato 25 milioni in beneficenza dopo la sua morte. Destinatari 16 enti. Genova – Una signora di 96 anni ha lasciato 25 milioni in beneficenza dopo la sua morte. La storia, raccontata dall’Ansa, è successo a Genova. La scomparsa dell’anziana è avvenuta lo scorso 9 dicembre e, all’apertura del testamento, la scoperta. La sua eredità (tra cui uanche una prestigiosa villa) è stata destinata a 16 enti. Tra i fortunati anche l’ospedale Gaslini e il Galliera. Quest’ultimo destinatario della bellissima struttura che potrebbe consentire di creare un nuovo ospedale. Il testamento Il testamento è stato aperto qualche settimana dopo la scomparsa della donna. Cinque su otto beneficiari sono istituzioni, associazioni o onlus. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una signora di 96 anni hato 25indopo la sua morte. Destinatari 16 enti.– Una signora di 96 anni hato 25indopo la sua morte. La storia, raccontata dall’Ansa, è successo a. La scomparsa dell’anziana è avvenuta lo scorso 9 dicembre e, all’apertura del testamento, la scoperta. La sua eredità (tra cui uanche una prestigiosa villa) è stata destinata a 16 enti. Tra i fortunati anche l’ospedale Gaslini e il Galliera. Quest’ultimo destinatario della bellissima struttura che potrebbe consentire di creare un nuovo ospedale. Il testamento Il testamento è stato aperto qualche settimana dopo la scomparsa della donna. Cinque su otto beneficiari sono istituzioni, associazioni o onlus. ...

Agenzia_Ansa : Genova, 96enne muore e lascia in beneficienza 25 milioni di euro a 16 enti, molti del territorio. Al Galliera va an… - MediasetTgcom24 : Genova, 96enne muore e lascia in beneficenza 25 milioni di euro #genova - SkyTG24 : Genova, 96enne muore e lascia in beneficenza 25 milioni di euro a 16 enti - icittadini : Genova, 96enne muore e lascia in beneficienza 25 milioni | - news_mondo_h24 : Genova, 96enne muore e lascia 25 milioni in beneficenza -