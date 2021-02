Foschi su Lotito: "Mi ha sbattuto in C. Ora vediamo sui tamponi...' (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - " Mi permetto di dire tutto quello che penso, poi quando parlerò più avanti… aspetto solo che fine fa la Lazio di Lotito. Poi ci divertiremo tutti. Mi hanno messo in Serie C a Palermo, una cosa ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - " Mi permetto di dire tutto quello che penso, poi quando parlerò più avanti… aspetto solo che fine fa la Lazio di. Poi ci divertiremo tutti. Mi hanno messo in Serie C a Palermo, una cosa ...

laziolibera : Foschi su Lotito: “Mi ha sbattuto in C. Ora vediamo sui tamponi...' - forzagranata1 : ?? #CALCIO Foschi su Lotito: “Mi ha sbattuto in C. Ora vediamo sui tamponi...' L’ex ds del Palermo spara a zero sul… - sportli26181512 : Foschi su Lotito: “Mi ha sbattuto in C. Ora vediamo sui tamponi...': L’ex ds del Palermo spara a zero sul patron de… - PippoMM1 : Ognuno pensi come vuole, ma non sono dichiarazioni all'acqua di rose. Fanno riflettere, se pensiamo a quello che st… - WiAnselmo : Foschi: “Il calcio oggi? Come essere su Scherzi a Parte! Balata ha fatto fuori il #Palermo salvando Lotito”. E sul… -