Fincantieri | ordini acquisiti in 2020 pari a 4 | 5 mld per 18 nuovi navi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Glidanel corso delammontano a 4,526 miliardi di euro (8,692 mld nel 2019), per 18 nuovee con un book-to-bill ratio (rapporto trae ricavi sviluppati nel periodo)a 0,8 (1,5 nel 2019). Lo rende notoche oggi ha pubblicato i risultati del. Nel 2019 il gruppo aveva registrato un livello record dicon 13da crociera. Deglicomplessivi, al lordo dei consolidamenti tra i settori, il settore Shipbuilding pesa per l'82% (93% nel 2019), il settore Offshore especiali pesa per l'11% (2% nel 2019) e il ...