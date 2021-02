Europa League, disastro Napoli: batte il Granada 2-1, ma è eliminato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Missione fallita per il Napoli. Gli azzurri erano chiamati alla rimonta contro il Granada per recuperare il pesante 2-0 dell'andata. L'operazione rimonta viene compromessa fortemente nel primo tempo, quando gli spagnoli realizzano il gol del momentaneo pareggio. Una rete pesantissima in quanto realizzata in trasferta. Con lo scudetto che appare lontanissimo e l'eliminazione in Coppa Italia, questa mesta uscita di scena dall'Europa League ai sedicesimi di finale certifica un'annata disastrosa.caption id="attachment 1099621" align="alignnone" width="4720" Lorenzo Insigne, Napoli (Getty Images)/captionIL MATCHDopo solamente tre minuti l'operazione rimonta del Napoli sembra prendere forma. Bakayoko serve Zielinski che finta il tiro con il destro e poi insacca con il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Missione fallita per il. Gli azzurri erano chiamati alla rimonta contro ilper recuperare il pesante 2-0 dell'andata. L'operazione rimonta viene compromessa fortemente nel primo tempo, quando gli spagnoli realizzano il gol del momentaneo pareggio. Una rete pesantissima in quanto realizzata in trasferta. Con lo scudetto che appare lontanissimo e l'eliminazione in Coppa Italia, questa mesta uscita di scena dall'ai sedicesimi di finale certifica un'annatasa.caption id="attachment 1099621" align="alignnone" width="4720" Lorenzo Insigne,(Getty Images)/captionIL MATCHDopo solamente tre minuti l'operazione rimonta delsembra prendere forma. Bakayoko serve Zielinski che finta il tiro con il destro e poi insacca con il ...

