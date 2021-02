Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti puntata di giovedì 25 febbraio su Rete 4

(Di giovedì 25 febbraio 2021)del programma in onda252021 su4.252021 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità diche andrà in onda a partire dalle 21:25. Al timone del programma d’informazione ci sarà, come sempre, Paolo Del Debbio. Al centro dellasi cercherà di rispondere alle domande che ci si sta ponendo in questo periodo: persistenti chiusure e restrizioni sono l’unica strategia possibile contro le varianti? Vaccini: Tra mancanza di dosi e il fiorire del mercato parallelo, quando riusciremo a immunizzarci? Gli argomenti delladi ...

...per fronteggiare l'emergenza sanitaria? Come si potranno conciliare le persistenti chiusure con l'aggravarsi della crisi economica? Questi i temi al centro della nuova puntata di "", ...

Dritto e Rovescio anticipazioni video, temi e argomenti puntata giovedì 25 febbraio 2021 su Rete 4, con Del Debbio. Chi sono gli ospiti ...

Per la prima serata in tv, giovedì 25 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Che Dio ci aiuti". Verranno proposti due episodi dal titolo "Non dire no" e "Tradimento". Nel primo, il pa ...