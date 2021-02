Di Maio dice che i Cinque Stelle ora sono diventati moderati e liberali

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Luigi Diè l’evergreen della legislatura. Ministro per la terza volta: prima nella maggioranza gialloverde, poi in quella giallorossa, ora nelle larghe intese di Draghi. Mutamenti che seguono di pari passo quelli del Movimento, lacerato da fuoriuscite e divisioni. Il Movimento «è cresciuto, maturato», assicura Dia Repubblica. «Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui imantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata, liberale, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia. Tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione. Questo per noi è un nuovo inizio». Un nuovo inizio che però li ha spaccati in ...

walter19563 : RT @giubileif: Oggi Di Maio dice che il M5S è “liberale”, il movimento del reddito di cittadinanza, delle politiche economiche più assisten… - Ernesto29296958 : RT @giubileif: Oggi Di Maio dice che il M5S è “liberale”, il movimento del reddito di cittadinanza, delle politiche economiche più assisten… - giubileif : Oggi Di Maio dice che il M5S è “liberale”, il movimento del reddito di cittadinanza, delle politiche economiche più… - mariacarla1963 : RT @Michele_Arnese: «Il Movimento è ora su una linea moderata, atlantista, saldamente all’interno dell’Ue. Questa evoluzione si può complet… - Michele_Arnese : «Il Movimento è ora su una linea moderata, atlantista, saldamente all’interno dell’Ue. Questa evoluzione si può com… -

Bel ritorno per Benedetto delle Vedova (+ Europa) che va a irrobustire con la sua esperienza il team della Farnesina e vedremo come andranno le cose con Di. Un incarico molto particolare per ...... per lui che " figlio di dipendenti pubblici "di aver finalmente realizzato il sogno di ...blockchain nominati sempre nel 2018 dal ministero dello Sviluppo economico quando al Mise c'era Di(...Il ministro degli Esteri rivela in un'intervista che "tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione. Questo per noi è un nuovo inizio" ...“Il Movimento è cresciuto, maturato. Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una f ...