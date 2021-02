Crede di citare Dante, in realtà è Topolino: la gaffe del neo sottosegretario leghista all’Istruzione (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”. La citazione, riportata sul profilo del sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso come una frase di Dante Alighieri proviene in realtà dal fumetto Topolino ed è stata pronunciata da un Dante apparso su un numero di più di settant’anni fa. Si chiamava “L’Inferno di Topolino”, una serie dedicata alla Divina Commedia pubblicati fra il 1949 e il 1950 (con testo di Guido Martina e disegni di Angelo Bioletto). Protagonista come al solito era Mickey Mouse, nelle vesti del poeta fiorentino. Sasso è uno dei nove segretari di schieramento leghista nel neonato governo Draghi. Insieme a lui: Lucia Borgonzoni ai Beni Culturali; Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole; Claudio ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”. La citazione, riportata sul profilo delRossano Sasso come una frase diAlighieri proviene indal fumettoed è stata pronunciata da unapparso su un numero di più di settant’anni fa. Si chiamava “L’Inferno di”, una serie dedicata alla Divina Commedia pubblicati fra il 1949 e il 1950 (con testo di Guido Martina e disegni di Angelo Bioletto). Protagonista come al solito era Mickey Mouse, nelle vesti del poeta fiorentino. Sasso è uno dei nove segretari di schieramentonel neonato governo Draghi. Insieme a lui: Lucia Borgonzoni ai Beni Culturali; Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole; Claudio ...

gi_pava : Quella che non legge un libro da tre anni, quello che crede di citare Dante, ma in realtà è Topolino. Che bello sa… - Silvanasperanz4 : RT @TRadioso: Un sottosegretario che crede di citare Dante e invece cita Topolino, la Borgonzoni che non legge un libro da tre anni, la Puc… - TRadioso : Un sottosegretario che crede di citare Dante e invece cita Topolino, la Borgonzoni che non legge un libro da tre an… - RoRoland1 : @giacomo_mazzei @roxsasso Uno che crede di citare Dante,invece era topolino,..un uomo peggiore all'istruzione difficile da trovare! - RoRoland1 : @Babet01667270 @roxsasso Uno che crede di citare Dante,invece era topolino,..un uomo peggiore all'istruzione difficile da trovare! -