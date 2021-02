Covid Sardegna, alunno positivo: scuole chiuse a Budoni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allarme Covid-19 anche in Sardegna. San Teodoro è ufficialmente zona rossa a causa dei casi variante inglese del Covid registrati in paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allarme-19 anche in. San Teodoro è ufficialmente zona rossa a causa dei casi variante inglese delregistrati in paese. L'articolo .

VittorioSgarbi : Siamo in mano a scriteriati. Il sindaco di Bono delira: come si può trasmettere un contagio all’aria aperta, in gia… - infoitsalute : Covid, vaccinazioni e screening in Sardegna: accordo con gli infermieri - AlguerIT : SARDEGNA Covid-19: 10 decessi e 80 nuovi casi nell´Isola - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, allerta variante inglese: #SanTeodoro ufficialmente in 'zona rossa' - lifestyleblogit : Covid Sardegna, oggi 80 contagi: i dati del 25 febbraio - -