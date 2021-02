(Di giovedì 25 febbraio 2021) La campagna vaccinale anti-19 entra nel vivo anche a. Il Comune ha messo a disposizione di Ats Insubria la palestra della exin Via Parini: servirà ad alleviare il flusso sull’ospedale dove attualmente vengono immunizzati i pazienti over 80. Lesi svolgono dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso il td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Covid, a Saronno pronto il punto vaccinazioni nella ex scuola Pizzigoni - ilSaronno : Covid, i contagi: +10 tra Tradate, Saronno e Caronno Pertusella - ilSaronno : Covid, i contagi: oltre 70 casi tra Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno - ilSaronno : Covid, il punto: +106 tra Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno. Meglio Comasco e Brianza - ilSaronno : Covid, i contagi: oltre 100 casi tra Saronno, Varese, Busto Arsizio e Gallarate -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Saronno

ilSaronno

In provincia di Varese saranno attivi gli ambulatoridi Varese, Gallarate,e Busto Arsizio. ...Carbonia - Lanusei , dirigerà Daniele Aronne di Roma 1, assistenti di linea Nicolas Prestini di Pavia e Simone Giuseppe Chimento di. Arzachena - Torres , dirigerà Giuseppe Rispoli di Locri, ...La curva sale in Lombardia, ma frena leggermente nel Varesotto dopo l'impennata di martedì. Sono cinque i decessi per Covid-19 registrati ieri in provincia ...Como, 24 febbraio 2021 - Saranno vaccinati dal Covid a domicilio 3.500 anziani e pazienti fragili in provincia di Como, grazie a una sperimentazione di Ats Insubria che coinvolgerà i medici di medicin ...