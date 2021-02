Congo | Kayembe Reporter | “Nostri morti non contano | tanta rabbia”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Gli inquirenti che indagano sulla morte dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci non avranno vita facile: la gente qui è molto arrabbiata con il governo e il rischio è che non collabori affatto. Dovendo condividere il territorio con i gruppi armati, solo i residenti possono dare informazioni sulle loro attività e forse su quello che è accaduto lunedì mattina”. Cosi’ il giornalista Dido Kayembe all’agenzia Dire, che lo contatta a Goma, nella provincia del Nord Kivu. Il reporter lavora per la testata Congo Check, per la quale ha già visitato più volte la zona dell’imboscata – non lontana da Goma – dove sono rimasti uccisi il diplomatico Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del World Food Programme Mustapha Milambo.